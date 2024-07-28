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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер женской сборной Канады извинилась за запуск беспилотника: «Я убита горем из-за игроков, от всего сердца прошу прощения. У Канады тоже, вы стали моим домом, страной, в которую я влюбилась»

Тренер женской сборной Канады извинилась за запуск беспилотника: «Я убита горем из-за игроков, от всего сердца прошу прощения. У Канады тоже, вы стали моим домом, страной, в которую я влюбилась»

Ранее женскую сборную Канады оштрафовали на шесть очков за запуск беспилотника над тренировкой команды Новой Зеландии, а их главный тренер получила дисквалификацию на год.

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