National Law Review: «Правило 50%» OFAC и нюансы санкционного комплаенса

Юридическое издание The National Law Review опубликовало подробный аналитический разбор применения «Правила 50 процентов» Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) в контексте усложнения санкционного комплаенса для финансовых институтов и международных корпораций в сентябре 2026 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АС Рост цен на бензи...
- МШ Житель Карелии вы...
- Е Петербурженка 30 ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым