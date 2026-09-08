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National Law Review: «Правило 50%» OFAC и нюансы санкционного комплаенса

National Law Review: «Правило 50%» OFAC и нюансы санкционного комплаенса

Юридическое издание The National Law Review опубликовало подробный аналитический разбор применения «Правила 50 процентов» Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) в контексте усложнения санкционного комплаенса для финансовых институтов и международных корпораций в сентябре 2026 года.

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