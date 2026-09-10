Коробченко: Индия обладает одним из крупнейших парков татарстанских вертолетов

Фото: пресс-служба Министерства промышленности и торговли РТ Индия является одним из наиболее важных и перспективных заказчиков вертолетной техники Казанского вертолетного завода в Азии и обладает одним из крупнейших в мире парков вертолетов Ми-8/Ми-17.