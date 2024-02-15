‘Это вряд ли желание людей с передовой”: Соседов выступил против поездок Киркорова и других звезд на СВО

Критик высказался по важному вопросу Сергей Соседов WWW.GLOBALLOOKPRESS.COM/ГРИГОРИЙ ГОРЯЧЕВ На днях Филипп Киркоров, оскандалившийся из-за «голой вечеринки» Насти Ивлеевой, побывал в ДНР, где выступил перед ранеными бойцами в больнице Горловки.