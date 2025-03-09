Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Наши кулибины сново удивляют! Смертоносная комбинация - Пулемёты и автоматы Калашникова в одной системе.

Наши кулибины сново удивляют! Смертоносная комбинация - Пулемёты и автоматы Калашникова в одной системе.

Новые военные разработки: уникальная зенитная установка и модернизация стрелкового вооружения Военные инженеры представили уникальную зенитную установку, созданную на основе различных пулеметов и автоматов Калашникова.

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