Наши кулибины сново удивляют! Смертоносная комбинация - Пулемёты и автоматы Калашникова в одной системе.

Новые военные разработки: уникальная зенитная установка и модернизация стрелкового вооружения Военные инженеры представили уникальную зенитную установку, созданную на основе различных пулеметов и автоматов Калашникова.
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