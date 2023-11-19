Внесли кругленькую сумму: Лерчек с мужем погасили огромную налоговую задолженность

Рассказываем, какую налоговую задолженность погасила блогер Лерчек и ее муж.В знак ответственности перед государственными финансовыми обязательствами, известная блогерша Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, вместе со своим мужем выплатили налоговой инспекции внушительную сумму в размере 500 миллионов рублей.