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Эндокринолог Павлова: резкое похудение может быть признаком рака

Эндокринолог Павлова: резкое похудение может быть признаком рака

Внезапное снижение веса и появление прыщей может указывать на серьезные проблемы со здоровьем. Об этом рассказала эндокринолог Зухра Павлова, перечислив в своем Telegram-канале пять внешних перемен, после появления которых следует насторожиться.

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