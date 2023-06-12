Эндокринолог Павлова: резкое похудение может быть признаком рака

Внезапное снижение веса и появление прыщей может указывать на серьезные проблемы со здоровьем. Об этом рассказала эндокринолог Зухра Павлова, перечислив в своем Telegram-канале пять внешних перемен, после появления которых следует насторожиться.
Внезапное снижение веса и появление прыщей может указывать на серьезные проблемы со здоровьем. Об этом рассказала эндокринолог Зухра Павлова, перечислив в своем Telegram-канале пять внешних перемен, после появления которых следует насторожиться.
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