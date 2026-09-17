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Аргументы и Факты

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Дмитриев допустил скорую отставку канцлера ФРГ Мерца

Дмитриев допустил скорую отставку канцлера ФРГ Мерца

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев допустил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц может подать в отставку в ближайшее время.

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