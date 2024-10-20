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Трамп рассказал, почему в случае его победы Китай не атакует Тайвань

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введет дополнительные пошлины в отношении Китая в случае, если Пекин "войдет на Тайвань" во время его президентства при победе на выборах в Штатах.

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