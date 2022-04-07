Аргументы недели

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Николай Патрушев: Вашингтон оказывает беспрецедентное давление на Республику Корея

Николай Патрушев: Вашингтон оказывает беспрецедентное давление на Республику Корея

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев высказался по поводу ситуации вокруг Корейского полуострова, которая в последнее время становится все более напряженной.

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