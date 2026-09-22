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Регионы России

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Медведев призвал немцев избавиться от канцлера Мерца во избежание войны с Россией

Медведев призвал немцев избавиться от канцлера Мерца во избежание войны с Россией

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев выступил в социальных сетях с призывом к гражданам Германии добиться отстранения федерального канцлера Фридриха Мерца.

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