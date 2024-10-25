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Китай

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В Ташкенте состоится международная научно-практическая конференция "Новая Центральная Азия: вызовы и возможности в эпоху глобальной трансформации"

Ташкент, 24 октября /Синьхуа/ -- 26 октября в столице Узбекистана пройдет международная научно-практическая конференция на тему "Новая Центральная Азия: вызовы и возможности в эпоху глобальной трансформации", сообщает корреспондент ИА "Дунё".

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