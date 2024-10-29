В Кузбассе двое подростков угнали чужой мотороллер

В Госавтоинспекции Кузбасса 29 октября сообщили, что двое несовершеннолетних жителей Новокузнецкого района подозреваются в совершении преступления по статье «Угон, совершенный группой лиц по предварительному сговору».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии