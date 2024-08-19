Великобритания не обращалась к Соединенным Штатам с просьбой разрешить Вооруженным силам Украины использовать ракеты Storm Shadow против России

Власти США подтвердили, что Великобритания не обращалась к ним с просьбой разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать британские ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow для нанесения ударов по российской территории.
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