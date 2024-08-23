Стало известно, каких предметов не коснутся изменения в ЕГЭ-2025

Изменения в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) 2025 года не предусмотрены по биологии, географии, истории, математике базового и профильного уровней и обществознанию, проинформировал Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) .
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