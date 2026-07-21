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Кирсан Илюмжинов: «В ФИДЕ не хватает человека, который может стукнуть по столу и сказать: «Вы что творите?» Надо в шахматы играть, а не заниматься политикой»

Кандидат на пост главы ФИДЕ Кирсан Илюмжинов заявил о готовности вернуть крупные шахматные турниры в Россию.

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