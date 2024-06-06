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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Силуанов сообщил о планах Минфина продать изъятые в доход государства активы

Силуанов сообщил о планах Минфина продать в доход государства активы, изъятые по решению судов. Ранее он признал, что их продажа «может стать заметным источником пополнения бюджета», отметив, что так «можно набрать» 100 млрд рублей и больше.

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