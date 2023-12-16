Встреча с «Отрядами Путина»: От политики до личной жизни в студии Малахова Татьяна Сергеева15 декабря стал невероятным событием для шоу «Малахов», когда в студию заглянули пенсионерки из «Отрядов Путина».
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