Ученика девятого класса из Томской области подозревают в попытке диверсии на железной дороге. Как сообщает Telegram-канал Baza, 16-летний школьник из Северска пытался пустить поезд под откос.
Российский школьник пытался пустить поезд под откос
Комментарии
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ИГ
Ирина Галивец
Главное теперь наказать со всей строгостью этого гаденыша и его родителей. Только не слушать их сопливые извинения.
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14 час.
АГ
Александр Гуреев
Всех на зону. Сделать семейную колонию с производством. Пускай вьебывают и попробуют заняться воспитанием детей. Если раньше им некогда было.
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10 час.
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