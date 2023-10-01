Бразилия заблокировала поставки оружия на Украину

Бразилия заблокировала поставки оружия на УкраинуНеожиданные новости (https://t.me/tupireport/14360) из Бразилии: оказывается, администрация Лулы да Силвы не смогла продать старое вооружение Германии из-за давления России.
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