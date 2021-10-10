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AMD выпустит видеокарту, сопоставимую по характеристикам с GeForce RTX 3060

AMD выпустит видеокарту, сопоставимую по характеристикам с GeForce RTX 3060

Характеристики новой видеокарты Radeon RX 6600 оказались сопоставимы с одной из лучших видеокарт Nvidia RTX 3060 по результатам тестирования в программе 3DMark, написал 8 октября пользователь HXL в Twitter, известный публикациями точных слухов.

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