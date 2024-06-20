Православный блогер Чернов прокомментировал обряд раскрещивания

Православный блогер и религиовед Алексей Чернов в интервью порталу RuNews рассказал о популярном нынче в интернете обряде так называемого раскрещивания, то бишь выходе из христианской веры в другую духовную ипостась.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии