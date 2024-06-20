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Православный блогер Чернов прокомментировал обряд раскрещивания

Православный блогер Чернов прокомментировал обряд раскрещивания

Православный блогер и религиовед Алексей Чернов в интервью порталу RuNews рассказал о популярном нынче в интернете обряде так называемого раскрещивания, то бишь выходе из христианской веры в другую духовную ипостась.

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