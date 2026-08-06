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Красный Север

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Аномальное лето на Ямале трижды побило температурные рекорды за 10 лет

Аномальное лето на Ямале трижды побило температурные рекорды за 10 лет

На Ямале лето 2026 года побило температурные рекорды аномально жаркого 2016-го. Как рассказали в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу (УГМС), в округе были зафиксированы три абсолютных температурных максимума.

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