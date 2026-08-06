Аномальное лето на Ямале трижды побило температурные рекорды за 10 лет

На Ямале лето 2026 года побило температурные рекорды аномально жаркого 2016-го. Как рассказали в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу (УГМС), в округе были зафиксированы три абсолютных температурных максимума.
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