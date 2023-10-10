Горят «Меркавы»: в ЦАХАЛ не учли уроков российской СВО на украинской территории

Несколько дней назад тлеющий десятилетиями палестино-израильский конфликт вспыхнул с новой силой. Движение ХАМАС и запрещенная в РФ группировка «Исламский джихад»* напали на военные базы и гражданские поселения Израиля из сектора Газа.
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