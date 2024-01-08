В США продолжается скандал с госпитализацией главы Пентагона Остина

В США продолжается скандал с госпитализацией главы Пентагона Ллойда Остина, о которой не знал даже президент.
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