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Аленичев о Евро-2024: «Достаточно скучный групповой этап был. Англия не показала свой максимум, Франция забила 2 гола всего лишь»

Аленичев о Евро-2024: «Достаточно скучный групповой этап был. Англия не показала свой максимум, Франция забила 2 гола всего лишь»

«Честно признаюсь, достаточно скучный групповой этап был, поскольку та же Англия не показала свой максимум, забив в трех играх всего лишь два гола.

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