По мнению испанских подданных, их королева не всегда идеальна. Порой Летиция позволяет себе настолько откровенные наряды, что скандала не избежать.

Летиция Ортис Рокасолано вышла замуж за будущего короля Испании в 2004 году. Бывшая журналистка долго искала свой стиль, и поначалу выглядела совсем не так, как сейчас.
Популярные статьи
- Рассказываем, как сложилась жизнь королевы Наваанлувсангийн Гэнэнпил — последней представительницы потомков Чингисхана.
- «Тот самый» или «проходной вариант»? Мужчина мечты или просто опытный любовник, который умеет технично вскружить голову?
- Рассказываем, к каким последствиям приводит однообразный рацион, и как можно исправить положение.
Свежие комментарии