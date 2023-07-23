Ванилла SU

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По мнению испанских подданных, их королева не всегда идеальна. Порой Летиция позволяет себе настолько откровенные наряды, что скандала не избежать.

По мнению испанских подданных, их королева не всегда идеальна. Порой Летиция позволяет себе настолько откровенные наряды, что скандала не избежать.

﻿﻿Летиция Ортис Рокасолано вышла замуж за будущего короля Испании в 2004 году. Бывшая журналистка долго искала свой стиль, и поначалу выглядела совсем не так, как сейчас.

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