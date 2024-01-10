Минобороны РФ сообщило о наращивании сил ВСУ на купянском направлении

Разведчики группировки войск «Запад» получили данные о наращивании сил ВСУ на купянском направлении. Об этом сообщило Минобороны РФ, уточнив, что военные выявляют цели в том числе с помощью радиолокационной станции (РЛС) «Соболятник».
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