Обвинение Зеленского в адрес Уиткоффа о «российских нарративах» объяснили

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает пытаться вставлять «палки в колеса» переговорного процесса по разрешению конфликта, обвиняя спецпосланника президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Стива Уиткоффа в распространении «российских нарративов».
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