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  • Александра Дан
    👍👍👍👍👍Жительница Крыма ...
  • Vasiliy Belokurov
    зачем нам знать, что там кудахчет эта курица?!Лазарева пошутила...
  • Виктор Гайдуков
    Сажать за подобные призывы на максимально возможные сроки, и надо принять закон об ограничении мест проживания. Отсид...Жительница Крыма ...

Обвинение Зеленского в адрес Уиткоффа о «российских нарративах» объяснили

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает пытаться вставлять «палки в колеса» переговорного процесса по разрешению конфликта, обвиняя спецпосланника президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Стива Уиткоффа в распространении «российских нарративов».

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