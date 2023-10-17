О проблемах с национальной идентичностью

Мы, русские - самый свободный в мире народ. Это на Западе живут генетические рабы, вынужденные шпарить строго по методичкам вашингтонского обкома и брюссельского горкома (а кто посмеет отклониться от методички, того сразу отменят), а мы, русские, можем выражать несогласие даже с наиболее уважаемыми иерархами церкви и с Президентом: вот как только Владыка Тихон (Шевкунов) сравнил зачем-то Крым с Колымой, так добрые русские люди сразу сказали, что их очень огорчило такое сравнение.