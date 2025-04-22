ТАСС: ВСУ не дают вывезти с поля боя в Курской области тела украинских солдат

КУРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Украинские военные обстреляли группы российских бойцов, которые пытались вывезти тела украинских солдат из окрестностей Гуева и Николаево-Дарьино в Курской области в российские морги.
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