Настало время выбрать территории, которые благоустроят в 2026 году — мэр Иркутска

По всей России стартовало голосование за территории, которые благоустроят в 2026 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» (программа входит в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни»).
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