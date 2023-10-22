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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Беспорядочные речи лидера свободного мира

Беспорядочные речи лидера свободного мира

Тут Джо "Живчик" Байден по возвращению из Израиля выступил с совершенно потрясающей речью - а так как она транслировалась из Орального кабинета, то ее вполне можно воспринимать за официальную позицию Белого дома.

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Комментарии
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tsan tsan
Свободная речь лидера свободного мира. Что хочет, точнее, что может, то и говорит. Остальные свободны выбирать, как деда понимать или вообще не понимать. Такая вот свобода во всём.
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11 час.
Элла
БРАВО!!!👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
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9 час.
НЭ
Наталья Эрнст
Боже дай нам силы одолеть Сатану 🙏🙏🙏
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7 час.

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