Доктор Радж раскрыл особую технику дыхания для избавления от запоров и вздутия живота

Британский хирург и популярный медицинский блогер доктор Каран Радж, сотрудник Национальной службы здравоохранения (NHS), поделился необычной, но эффективной техникой дыхания, способной облегчить запоры и вздутие живота.
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