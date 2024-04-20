«У него есть шанс»: в США заговорили о неожиданном плане Зеленского

Дмитрий Гурин

У него есть довольно много шансов уйти в мир иной различными способами. Адольф выбрал для себя наиболее доступный и менее трагичный и болезненный ну и менее затратный для остальных. Зеля не Отто Скорцени так что даже если ему помогут сбежать, то все равно в живых вряд ли оставят.