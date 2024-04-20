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«У него есть шанс»: в США заговорили о неожиданном плане Зеленского

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
У него есть довольно много шансов уйти в мир иной различными способами. Адольф выбрал для себя наиболее доступный и менее трагичный и болезненный ну и менее затратный для остальных. Зеля не Отто Скорцени так что даже если ему помогут сбежать, то все равно в живых вряд ли оставят.
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7 час.
Александр Крылов
Еврейский мальчиш-плохиш, он же нелох, будет непременно ликвидирован собственной британской охраной чтобы в военном трибунале не всплыли главари-кукловоды этого подонка, убийцы украинского народа и государства.
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6 час.

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