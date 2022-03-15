Латинская Америка пытается справиться с потоком мигрантов из Венесуэлы

Виталий Невар/Reuters Новый президент Чили Борич призвал создать систему квот на мигрантов из Венесуэлы Новый президент Чили Габриэль Борич призвал другие страны Латинской Америки создать систему квот для распределения мигрантов из Венесуэлы.
Виталий Невар/Reuters Новый президент Чили Борич призвал создать систему квот на мигрантов из Венесуэлы Новый президент Чили Габриэль Борич призвал другие страны Латинской Америки создать систему квот для распределения мигрантов из Венесуэлы.
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