Военное обозрение

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Польский политолог: Киев вместе с Вашингтоном и Берлином планирует сместить правительство в Варшаве

Польский политолог: Киев вместе с Вашингтоном и Берлином планирует сместить правительство в Варшаве

На первый взгляд кажется, что Польша в Европе является наиболее ревностным сторонником Украины и противником России.

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Комментарии
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Ирина Быкова
Дообнимались.
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16 час.
Елизавета Белая
Имеются!!! И еще какие!!!! Вы рассчитывали что заберете свои земли? А пан Зе планирует сделать Польшу своей вотчиной, обслуживающим Чистокровных украинцев. От души поздравляю - наступает прозрение.
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16 час.

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