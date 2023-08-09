Польский политолог: Киев вместе с Вашингтоном и Берлином планирует сместить правительство в Варшаве

Военное обозрениеПолитикаПодписатьсяПольский политолог: Киев вместе с Вашингтоном и Берлином планирует сместить правительство в ВаршавеНа первый взгляд кажется, что Польша в Европе является наиболее ревностным сторонником Украины и противником России.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииИрина БыковаДообнимались.Ответить16 час.Елизавета БелаяИмеются!!! И еще какие!!!! Вы рассчитывали что заберете свои земли? А пан Зе планирует сделать Польшу своей вотчиной, обслуживающим Чистокровных украинцев. От души поздравляю - наступает прозрение.Ответить16 час.
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