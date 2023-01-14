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Про кретина, который был идиотом ещё до своего слабоумия

Про кретина, который был идиотом ещё до своего слабоумия

  Добрый вечер, друзья. Что характерно, Бидона называют кретином даже сами амеры. Из вменяемых. Прямо так и говорят, что он был идиотом ещё до своего слабоумия.

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