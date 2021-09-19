Последние новости на утро 19 сентября 2021: На Украине рассказали о расплате за слова Зеленского о "грязном российском газе"

Последние новости на утро 19 сентября 2021 года. Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что страна стала единственным государством в Европе, власти которой приняли решение отказаться от долгосрочного контракта на российский газ.
Последние новости на утро 19 сентября 2021 года. Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что страна стала единственным государством в Европе, власти которой приняли решение отказаться от долгосрочного контракта на российский газ.
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