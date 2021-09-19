Комсомольская правда

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Последние новости на утро 19 сентября 2021: На Украине рассказали о расплате за слова Зеленского о "грязном российском газе"

Последние новости на утро 19 сентября 2021: На Украине рассказали о расплате за слова Зеленского о "грязном российском газе"

Последние новости на утро 19 сентября 2021 года. Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что страна стала единственным государством в Европе, власти которой приняли решение отказаться от долгосрочного контракта на российский газ.

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