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Себастьян Феттель об инциденте со Строллом: «Всегда нужно защищать позицию, но чрезмерно усердствовать не следует»

Себастьян Феттель не стал сильно обвинять напарника по «Астон Мартин» Ланса Стролла за происшествие по ходу спринта в Сан-Паулу.

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