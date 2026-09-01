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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Динамо» за 7 млн евро покупает вингера «Индепендьенте» Гутьерреса. Клуб пока не объявил о трансферах прибывших в Москву вингеров Мартинса и Платы

Вингер « Индепендьенте »  Максимильяно Гутьеррес продолжит карьеру в России. Московское «Динамо» купит 22-летнего чилийца за 7 миллионов евро и подпишет с игроком контракт на четыре года, сообщает Герман Гарсия Грова.

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