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Собянин: с начала суток силы ПВО сбили 64 летевших на Москву беспилотника

Собянин: с начала суток силы ПВО сбили 64 летевших на Москву беспилотника

Силы противовоздушной обороны ликвидировали еще 17 беспилотников ВСУ, летевших на столицу. Об этом сообщил в «Максе» мэр Москвы Сергей Собянин.

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