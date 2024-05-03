«Прощай, Ольга»: известный актер похоронил карьеру Бузовой

Стас Садальский выступил с неожиданным заявлением. Ольга Бузова Социальные сетиНа днях в СМИ случился скандал вокруг Премии МУЗ-ТВ, где Ольга Бузова оказалась номинирована только на одну награду — «Лучшая в Сети».