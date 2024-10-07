NYT: поврежденное судно с российскими удобрениями не может встать на ремонт ни в одном порту Европы

Вышедшее из российского порта Кандалакаша судно MV Ruby, на борту которого тысячи тонн удобрений, курсирует вдоль северо-западного побережья Европы и не может нигде встать на стоянку для проведения ремонта, пишет газета The New York Times.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии