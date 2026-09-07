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Воронежские новости

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Назначены новые прокуроры Центрального и Коминтерновского районов Воронежа

Назначены новые прокуроры Центрального и Коминтерновского районов Воронежа

Оба назначенца имеют многолетний опыт работы в надзорных органах. Сергей Вяльцев служит в прокуратуре с 2003 года, Виктор Настаушев – с 2001-го.

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