Журнал «Профиль»

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Минобороны РФ: группировка войск «Восток» остановила наступление ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны РФ: группировка войск «Восток» остановила наступление ВСУ на Южнодонецком направлении

Группировка войск «Восток» остановила наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР. Общие потери ВСУ при наступлении на Южнодонецком направлении превысили 1500 военных.

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