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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Команды женской НБА с этого сезона начнут перемещаться чартерными рейсами

Лига организует чартеры для всех 12 команд с сезона-2024. Решение WNBA было принято на фоне беспрецедентного роста лиги, который во многом оказался возможным благодаря популярному классу новичков драфта-2024 во главе с Кейтлин Кларк.

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