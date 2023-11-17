МИГРАНТЫ В РОССИИ ОКАЗАЛИСЬ "РАВНЕЕ" РУССКИХ: ДИАСПОРЫ ЗАХВАТЫВАЮТ СУД Мигранты в России оказались "равнее" русских.
Мигранты в России оказались "равнее" русских
Комментарии
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Сергей Алексеев
сейчас за них уже торгуют русские, а они владеют палатками и магазинами...
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16 час.
mm
maiop maiop
есть целые регионы, которые, к сожалению, вымирают, ведь там же не предоставляют работу, там уже почти не действуют социальные службы, там вообще практически ничего нет. И поэтому туда приходят ша%ка%лы то есть мигранты, извините за выражение.
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14 час.
Maxim Yushkin
Лично я, их ИГНОРЮ. Но, иногда, деваться некуда. Всё захвачено... 😟 А, учитывая как они плодятся, нас ожидает BLM (в очень недальней перспективе). 🤬
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9 час.
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