Мигранты в России оказались "равнее" русских

сейчас за них уже торгуют русские, а они владеют палатками и магазинами...

mm

maiop maiop

есть целые регионы, которые, к сожалению, вымирают, ведь там же не предоставляют работу, там уже почти не действуют социальные службы, там вообще практически ничего нет. И поэтому туда приходят ша%ка%лы то есть мигранты, извините за выражение.