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Петербургский дневник

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Мостовой заявил, что хотел бы финал Кубка «Зенит» — «Спартак»

Мостовой заявил, что хотел бы финал Кубка «Зенит» — «Спартак»

Петербуржцы сыграют за титул с «Балтикой» Хавбек петербургского «Зенита» Андрей Мостовой в интервью «РБ Спорт» заявил, что хотел сыграть против московского «Спартака» в Суперфинале Кубка России, который пройдет 2 июня в «Лужниках».

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