Мостовой заявил, что хотел бы финал Кубка «Зенит» — «Спартак»

Петербуржцы сыграют за титул с «Балтикой» Хавбек петербургского «Зенита» Андрей Мостовой в интервью «РБ Спорт» заявил, что хотел сыграть против московского «Спартака» в Суперфинале Кубка России, который пройдет 2 июня в «Лужниках».