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CBS: львиная доля военной помощи НАТО для ВСУ не добирается до передовой

CBS: львиная доля военной помощи НАТО для ВСУ не добирается до передовой

Минобороны Украины Внушительная часть военной помощи Запада для украинской армии не добирается до передовой, но всплывает на «черных рынках», сообщил телеканал CBS.

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